Рыбаки обращаются за вычетом в связи с глубокой переработкой улова

Общая сумма вычетов по сбору за пользование водными биоресурсами в 2024 г. составила 3,2 млрд рублей, показали оперативные данные теруправлений Росрыболовства. Предприятия, использовавшие преференцию, выпустили 202 тыс. тонн продукции с высокой добавленной стоимостью.

В прошлом году рыбохозяйственные организации начали осуществлять предусмотренные законодательством вычеты при уплате сбора за пользование водными биоресурсами, говорится в материалах к коллегии Росрыболовства.

Напомним, что вычеты предоставляются по одному из трех оснований. Это выпуск продукции из определенного правительством перечня (на судах или на береговом предприятии); рыболовство с использованием новых судов (за исключением флота под инвестквоты); прибрежное рыболовство.

По оперативным данным территориальных управлений Росрыболовства, общая сумма вычетов за 2024 г. составила 3,2 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews. Плательщики сбора, применившие вычет, выпустили 202 тыс. тонн продукции с высокой добавленной стоимостью — филе, фарша и рыбной муки. Это 48% от общего объема производства таких видов продукции по стране.

В целом за прошлый год сумма сбора за пользование водными биоресурсами оценивается в 13,8 млрд рублей, или 65% к 2023 г. (21,1 млрд рублей), приводит Росрыболовство данные статистической отчетности ФНС России. В том числе доля суммы сбора, поступившей от плательщиков,применивших вычет, составила 56% (7,7 млрд рублей).

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