Новый сахалинский участок под мариферму выставили на торги

На электронном аукционе разыграют участок в Сахалинской области для индустриальной или пастбищной аквакультуры. Площадь акватории в Охотском море — почти 170 га, заявки принимаются до 24 мая.

Организатором торгов выступает Росрыболовство, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно документации, рыбоводный участок СООМ-571 находится на северо-западе Анивского залива. Начальная цена лота — 1,64 млн рублей.

Провести аукцион планируется 31 мая. С победителем заключат договор сроком на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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