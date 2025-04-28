БАЭ проведет ревизию рыбных запасов Сьерра-Леоне

В рамках Большой африканской экспедиции (БАЭ) ученые планируют оценить биомассу демерсальных водных биоресурсов в акваториях Сьерра-Леоне. Программа совместных исследований была согласована во время захода НИС «Атлантниро» в порт Фритаун.

После завершения съемок в водах Гвинеи-Бисау российское научное судно «Атлантниро» прибыло в порт Фритаун в Сьерра-Леоне. Сотрудники Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии встретились с коллегами из Института морской биологии и океанографии Колледжа Фура Бэй Университета Сьерра-Леоне и согласовали программу первого этапа совместных исследований.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, на первом этапе работ в водах Сьерра-Леоне планируется оценить биомассу демерсальных ресурсов, обитающих на шельфе и верхней части континентального склона до глубины 800 м. Ученые выполнят учетную траловую съемку и соберут данные для получения информации о биологических характеристиках и размерно-возрастном составе демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

Попутно участники экспедиции будут изучать гидрометеорологические, океанологические и гидрохимические условия формирования зон повышенной биологической продуктивности в районе исследований. Также специалисты возьмут пробы для определения видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

Предыдущую съемку по оценке биомассы демерсальных биоресурсов в экономзоне Сьерра-Леоне АтлантНИРО выполняло 25 лет назад — в апреле 1990 г.

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