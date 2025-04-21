Ученые рыбной отрасли получили новый ориентир

Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях с 1 сентября 2025 г. будет осуществляться по новым правилам — такое постановление выпустило правительство РФ.

Новые правила рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях утверждены постановлением правительства от 18 апреля 2025 г. № 513. При этом будет признано утратившим силу нынешнее постановление от 13 ноября 2009 г. № 921.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в правилах, например, теперь указано, что китообразные добываются для исследований в соответствии с особенностями вылова морских млекопитающих, утвержденными постановлением правительства РФ от 18 мая 2024 г. № 624.

Как и ранее, предусматривается, что рыболовство в научно-исследовательских целях осуществляется для изучения водных биоресурсов и среды их обитания, в том числе для госмониторинга водных биоресурсов, поиска новых районов и объектов промысла, определения общих допустимых уловов и оценки запасов водных биологических ресурсов, ОДУ которых не устанавливается. Ученые проводят работы для подготовки мер по сохранению рыбных запасов и среды их обитания.

Напомним, что рыбохозяйственные исследования выполняют специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. В структуре ВНИРО работают филиалы в разных регионах страны. В 2024 г. институту был присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации.

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