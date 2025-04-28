Лососевый заказник в Сибири хотят увеличить почти вдвое

Власти Красноярского края намерены расширить площадь заказника «Река Бахта», созданного для охраны лососевых рыб. К нему планируют «прирезать» примерно 20 тыс. га на территории Туруханского и Эвенкийского районов.

Краевое агентство госзаказа провело конкурс на разработку материалов по расширению границ государственного природного заказника краевого значения «Река Бахта», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ЕИС «Закупки».

Ученым предстоит провести комплексное экологическое обследование предлагаемого к расширению участка и подготовить необходимые документы. Нынешняя площадь особо охраняемой природной территории составляет более 27 тыс. га.

Напомним, заказник «Река Бахта» был создан по инициативе местных жителей в конце 2022 г. для сохранения и увеличения популяций ценных рыб, в первую очередь ленка и тайменя.

По информации экологических СМИ, этой мерой предполагалось «прекратить активность коммерческих туристических компаний, которые практически бесперебойно завозили большие группы рыбаков».

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