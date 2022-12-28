Новый заказник для сохранения лососевых появится в Красноярском крае

В Красноярском крае будет создан природный заказник регионального значения «Река Бахта». Главная задача этой ООПТ — сохранить и увеличить популяцию лососевых рыб.

Новая заповедная территория появится в Туруханском районе, сообщили Fishnews в пресс-центре областного министерства экологии и рационального природопользования. По словам главы ведомства Павла Борзых, заказник будет располагаться выше по течению реки Бахта в 70 км от поселка с одноименным названием. Общая площадь особо охраняемой природной территории составит более 27 тыс. га.

ООПТ будет включать водный комплекс Бахты и ее крупных притоков: реки Малая Бахтинка, Тынеп (с притоком Аяхта), Хурингда, Дельтула, Таначи, а также береговые линии, прилегающие к водным объектам.

«С инициативой защитить уникальный природный комплекс выступили местные жители. Работа по созданию заказника находилась на контроле губернатора края Александра Усса. Река Бахта — это природный резерватор лососевых видов рыб. Здесь находятся участки нагула и нереста и других видов ценных рыб. Наша задача не только сохранить, но и увеличить их популяцию», — подчеркнул Павел Борзых.

В заказнике планируется запретить все виды рыболовства (за исключением отдельных случаев), размещение палаточных городков и туристических стоянок, строительство объектов, эксплуатацию судов.

Представителям коренных малочисленных народов и местным жителям разрешат любительскую рыбалку (кроме тайменя и ленка), а также рыболовство для ведения традиционного образа жизни.

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