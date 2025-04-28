Сочи наращивает уловы и аквакультурные урожаи

Рыбаки Сочи добыли в 2024 г. более 700 тонн, что превышает уловы предыдущих лет, сообщил мэр Андрей Прошунин. Одновременно в городе развивается производство товарной форели и мидий.

Добычей рыбы в прошлом году занимались 16 сочинских предприятий. Объекты промысла — катран, камбала, кефаль, скат, ставрида, сарган, барабуля и другие виды, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал мэра города Андрея Прошунина.

С начала года два местных предприятия-лидера уже увеличили объемы вылова в четыре раза. Вся добыча ведется в разрешенные сроки с соблюдением природоохранных норм, подчеркнул глава года.

Кроме того, на аквафермах Сочи вырастили 1,3 тыс. тонн форели и 59,7 тонны двустворчатых моллюсков. По словам Андрея Прошунина, местные продукты из водных биоресурсов пользуются большим спросом в сочинских ресторанах и поставляются во многие регионы России.

«Не забываем про экологический баланс: форелеводческий завод «Адлер» только в прошлом году выпустил 350 тыс. мальков кумжи для восстановления популяции лососевых в Азово-Черноморском бассейне», — отметил мэр.

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