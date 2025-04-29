Водоемы Омской области хотят задействовать в аквакультуре

В Омской области на аукцион и конкурс выставили три участка под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 21 и 28 мая соответственно.

Организатором торгов выступает Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

На аукцион выставлены два рыбоводных участка на озерах Алабота и Крестовое. Размеры РВУ составляют 2160 га и 27,2 га, стартовые цены — 345,6 тыс. и 21,8 тыс. рублей соответственно. Провести торги планируется 29 мая в Новосибирске.

На конкурс предложен один участок в Крутинском муниципальном районе. Площадь этой акватории — 2 га. Подвести итоги планируется на 10 июня в Новосибирск.

Критериями оценки заявок станут объемы выращивания объектов аквакультуры за последние четыре года у претендентов, планируемый объем производства на участке и предлагаемый размер платы за предоставление РВУ.

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