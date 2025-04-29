Aqua Farm Global заинтересовала отраслевой бизнес

На выставке Seafood Expo Russia (18+), которая пройдет в Санкт-Петербурге 22-24 октября, для компаний аквакультуры и связанных с ней отраслей организуют новый формат — спецэкспозицию Aqua Farm Global. К проекту присоединяется все больше участников, а в деловой повестке уже формируются ключевые темы.

Единая аквакультурная площадка

Решение обновить экспозицию связано с активным развитием сектора: за последние 10 лет объем производства аквакультурной продукции в России увеличился с 188,6 тыс. тонн до более чем 380 тыс. тонн. Соответственно, растет интерес к этому направлению и у гостей Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Раздел аквакультуры три года подряд входит в тройку лидеров по популярности среди посетителей, в 2024 г. он привлек каждого пятого участника Seafood Expo Russia, рассказали Fishnews в пресс-службе отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group.

«Мы создали этот проект, чтобы каждый представитель сектора аква- и марикультуры чувствовал себя как дома. Это касается не только рыбоводов, но и поставщиков кормов, оборудования, ветеринарных препаратов, ученых, маркетологов — всех, кто вносит вклад в развитие индустрии и продвижение выращенной продукции. Их профессиональный взгляд и опыт важны для выработки новых стратегий», — отметил генеральный директор ESG Иван Фетисов.

Aqua Farm Global организуют на пересечении научных и экономических интересов. Акцент планируется сделать на стимулирование потребления выращенной продукции как важном драйвере производства, особенно для малых и средних предприятий (МСП).

Рука помощи для рыбоводных МСП

В Expo Solutions Group обращают внимание, что субъекты МСП в аквакультуре нередко сталкиваются с ограничениями: дефицитом доступного финансирования и высокой стоимостью оборотных средств, нехваткой инфраструктуры для организации производства и логистики продукции. Также зачастую отсутствует стабильный спрос со стороны крупных покупателей, ориентированных на стандартизированное качество и объемы.

Без устойчивых контрактов компании не могут расти, а без роста — сложно обеспечить стабильные поставки крупных партий. Участие в Aqua Farm Global поможет малым и средним предприятиям, которые также смогут воспользоваться всеми преимуществами выставки Seafood Expo Russia, подчеркивают организаторы.

С одной стороны, крупнейшая в России аудитория ритейлеров и профессиональных закупщиков рыбной продукции способна значительно стимулировать продажи, а с другой — участие в спецэкспозиции представляет возможности для масштабирования бизнеса в сотрудничестве с новыми партнерами и инвесторами. Это именно те возможности, которые в актуальных рыночных условиях, есть у небольших, но амбициозных предприятий, нацеленных на рост, отмечают в ESG.

Опыт иностранных коллег

Важной темой деловой повестки Aqua Farm Global станет зарубежный опыт. Участие в спецэкспозиции, помимо российских компаний, примут предприятия из Китая, Вьетнама, Турции и других стран.

В этом году к экспонентам раздела уже присоединились новые участники: Lallemand Animal Nutrition, «Нейма», «Икориум», турецкий производитель оборудования Altinbilek и финская компания Finnelma Engineering Oy, специализирующаяся на комплексной реконструкции рыбоводных ферм.

Организаторы ожидают и прироста профессиональной аудитории иностранных посетителей, особенно из стран Азии и Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Омана, Катара, ОАЭ и других государств, с которыми Россия активно развивает торговые связи в области рыболовства и аквакультуры.

Подробнее о спецэкспозиции — на официальном сайте https://aquafarmglobal.com



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