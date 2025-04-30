Еще одно судно пополнило перечень поставщиков в Китай
Право на поставки рыбопродукции в КНР получило еще одно судно. Оно добавлено в соответствующий список.
Актуализированный список российских предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР опубликовал подведомственный Россельхознадзору Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень добавлено несамоходное судно «АВ0324RUS28» хабаровской компании «Амурводресурс». Виды продукции для поставок — мороженая рыба, ястычная мороженая икра, лососевая зернистая икра.
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