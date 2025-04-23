Рыбу Приморья продемонстрируют в Циндао

Предприятия Приморского края готовятся к одной из крупнейших азиатских выставок рыбной индустрии — China Fisheries and Seafood Expo в Циндао. В этом году она пройдет с 29 по 31 октября.

Подготовку к выставке обсудили во Владивостоке на рабочем совещании по вопросам развития рыбной отрасли. Во встрече участвовали руководители краевого министерства международных и внешнеэкономических связей, рыбодобывающих компаний, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), а также представительства Российского экспортного центра во Владивостоке, Центра поддержки экспорта Приморского края и отраслевых органов власти.

Как рассказал Fishnews президент АРПП Георгий Мартынов, около 50% всех экспортных операций в крае связаны с рыбохозяйственным комплексом. Развивать внешнюю торговлю помогает участие в международных отраслевых выставках с заключением взаимовыгодных контрактов, подчеркнул глава ассоциации.

Он обратил внимание: это особенно важно сегодня, когда ряд рынков для российской продукции закрыт.

На China Fisheries and Seafood Expo компании-экспоненты представят различные виды рыбы и морепродуктов, а также разнообразные услуги и технологии для их переработки, хранения и транспортировки, сообщили в пресс-службе правительства Приморья. С 2017 г. оператором российской национальной экспозиции традиционно выступает Expo Solutions Group (ESG).

Сейчас формируется список компаний-участниц от Приморского края. На совещании рассмотрели меры поддержки для таких предприятий, отметил Георгий Мартынов. По его словам, Российский экспортный центр и региональный Центр поддержки экспорта могут компенсировать часть расходов, связанных с конгрессно-выставочной деятельностью и транспортировкой продукции.

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