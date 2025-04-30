Поднять потребление рыбы попробуют в Бурятии

В Бурятии, как и в других регионах, обсуждают решения для роста потребления рыбной продукции в русле реализации федеральной дорожной карты. Пока рыба — далеко не самый популярный продукт среди жителей региона.

Тему повышения рыбного потребления обсудили на совещании у зампреда правительства Бурятии Амгалана Дармаева. Напомним, что регионы должны участвовать в реализации федеральной дорожной карты по популяризации рыбопродукции — она была утверждена в прошлом году.

Для Бурятии целевой показатель по потреблению рыбы на 2025 г. установлен на уровне 21,1 кг на человека. К 2030 г. согласно дорожной карте должен быть достигнут показатель в 28 кг на человека.

В республике сложилась непростая ситуация с потреблением рыбы, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Несмотря на рост производства на 10% за последние пять лет, в 2024 г. зафиксировано снижение объемов на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. При этом в регионе работает 11 рыбоперерабатывающих предприятий. Для реализации продукции предусмотрено более 700 торговых мест в стационарных точках и 933 нестационарных объекта. Только в Улан-Удэ рыбу и морепродукты продает 51 специализированная торговая точка, отметили в ведомстве.

Тем не менее, как заявили на совещании, под влиянием фаст-фуда предпочтения молодежи смещаются в сторону мяса и курицы.

В министерстве обратили внимание на важность увеличения присутствия рыбы в рационе школьников.

«Особое внимание будет уделено расширению рыбного меню в социальных учреждениях и пропаганде здорового питания среди населения», — заявили региональные власти.

В ведомстве также отметили, что республика имеет свои региональные бренды для дальнейшего развития — «Посольский рыбный пирог», «Серебряная рыбка», Заиграевские котлеты.

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