Тамбов с помощью науки хочет выращивать больше рыбы

Правительство Тамбовской области заключило соглашение о сотрудничестве с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии. С помощью ученых в регионе планируют создать условия для развития аквакультуры и насыщения рынка рыбопродукцией.

В Тамбовской области выращивают карпа, толстолобика, белого амура, осетра, стерлядь, сома, форель и другие виды рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«В нашем регионе большой водный фонд. Есть девять рыбоводных хозяйств: семь занимаются прудовой аквакультурой, два работают в установках замкнутого водоснабжения. В год мы производим порядка 540 тонн товарной рыбы, но это лишь 3% от того, что потребляется жителями. Остальную рыбу сейчас завозят из других регионов и стран. Наша задача — увеличить производство за счет собственных ресурсов. Имея такие возможности, мы должны обеспечивать себя качественной рыбной продукцией по доступным ценам», — написал в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Первышов.

Соглашение с ВНИРО предусматривает разработку совместных программ и планов, направленных на охрану, воспроизводство и эффективное использование водных биоресурсов. Ученые подготовят рекомендации для бизнес-сообщества по развитию рыбохозяйственного комплекса, отметили в пресс-службе.

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