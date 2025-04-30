В аквакультуре Северной Осетии растет роль больших хозяйств

В Республике Северная Осетия — Алания за первый квартал 2025 г. произвели более 1,6 тыс. тонн товарной рыбы, на 26,1% превысив уровень прошлого года. Большая часть урожаев приходится на крупные предприятия, отметили в региональном минсельхозе.

Министерство привело показатели аквакультуры Северной Осетии за январь-март со ссылкой на Северо-Кавказстат. По его информации, в регионе наблюдался и ощутимый рост объемов реализации товарной рыбы — прибавка составила 42,9%.

«Ведущую роль в достижении положительных результатов играют крупные сельскохозяйственные предприятия, обеспечивающие 67,2% общего объема производства (около 1,076 тыс. тонн). Крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели занимают оставшуюся долю, производя 0,526 тыс. тонн товарной рыбы», — рассказали Fishnews в пресс-службе минсельхоза республики.

В ведомстве обратили внимание, что крупные предприятия значительно прибавили в объемах выращивания по сравнению с первым кварталом 2024 г. — на 64,5%. У фермерских хозяйств, наоборот, зафиксировано некоторое сокращение (-15,4%).

Напомним, за прошлый год в регионе произвели 7,9 тыс. тонн товарной рыбы — почти на 30% больше, чем в 2023 г.

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