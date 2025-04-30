Три озера Новосибирской области могут стать рыбными пастбищами

В Новосибирской области на конкурс выставили три озерных участка под пастбищную аквакультуру. Акватории находятся в Здвинском и Баганском районах.

Организует торги Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно конкурсной документации, рыбоводный участок площадью 30 га расположен в Баганском районе, РВУ в 55 и 72 га — в Здвинском районе.

Все участки предоставляются на 25 лет, один на условиях совместного водопользования, один — на условиях обособленного.

Вскрыть конверты с заявками планируется 5 июня. Критерии их оценки — объемы, выращенные претендентом за последние четыре года, планируемые объемы производства, а также размер предлагаемой платы.

Напомним, на 22 мая назначен аукцион, где собираются разыграть еще 27 аквакультурных участков в Новосибирской области.

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