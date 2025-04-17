Долям квот на вылов глубоководных крабов с инвестнагрузкой вновь ищут покупателей

Росрыболовство запланировало новый аукцион по предоставлению прав на промысел с инвестиционными обязательствами крабов-стригунов ангулятуса и красного. Это будет уже пятая попытка продать доли квот.

На электронный аукцион на площадке РАД выставлены два лота. Каждый из них включает по 50% долей квот добычи в инвестиционных целях краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах, краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне.

Стартовая цена по каждому лоту снизилась до суммы около 1,051 млрд рублей. В предыдущую попытку продать доли квот начальная цена составляла порядка 1,2 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Так как это доли квот с инвестиционными обязательствами, покупатели должны будут построить по промысловому судну на отечественной верфи.

Это будет уже пятая попытка проведения аукциона после укрупнения лотов. Всего с 2019 г. доли квот вылова крабов-стригунов ангулятуса и красного в Дальневосточном бассейне с инвестиционной нагрузкой государство продавало 14 раз.

Электронный аукцион запланирован на 14 мая, заявки будут приниматься до 12 мая.

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