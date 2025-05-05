Еще одну партию рыболовных участков на Камчатке выставили на торги

Электронный аукцион по закреплению на Камчатке еще четырех участков для промышленной добычи анадромных видов рыб планируется провести 26 мая. Распределяются участки на западном побережье полуострова.

Четыре рыболовных участка для промышленного лова в Камчатском крае выставлены на электронный аукцион на площадке Российского аукционного дома.

Как сообщает корреспондент Fishnews, покупателям предложены рыболовный участок в Пенжинской губе со стартовой ценой более 112,8 млн рублей, два участка на реке Пенжина с начальной стоимостью около 76 млн рублей каждый (один и второй лоты), участок на реке Таловка со стартовой ценой свыше 36,7 млн рублей.

Все эти участки расположены в Пенжинском районе Камчатки. В качестве видов водных биоресурсов, обитающих в границах РЛУ, указаны анадромные виды — горбуша, кета, нерка, кижуч, гольцы и азиатская зубастая корюшка. Для добычи этих объектов пользователю потребуется заключить и выполнять соглашение об участии в социально-экономическом развитии края.

Прием заявок на участие в электронном аукционе открылся 1 мая и завершится 20 мая.

16 мая запланированы еще одни торги по распределению на Камчатке четырех участков для промышленного рыболовства — в Тигильском округе, Соболевском и Карагинском районах.

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