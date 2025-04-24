Рыболовные участки Камчатки выходят на аукцион

Четыре рыболовных участка для промышленной добычи анадромных видов рыб на Камчатке выставили на электронный аукцион. Стартовые цены лотов — от 171,4 млн рублей до 322,6 млн рублей.

Камчатка присоединилась к регионам, которые первыми опробуют электронные аукционы по распределению рыболовных участков, сообщает корреспондент Fishnews. Раньше для этого использовались конкурсы.

На торги выставлено четыре рыболовных участка для промышленного лова анадромных видов рыб. Это два участка в Охотском море, Западно-Камчатская промысловая подзона, Тигильский округ, со стартовой ценой свыше 117,448 млн рублей каждый; участок в Охотском море, Западно-Камчатская подзона, Соболевский район, с начальной ценой более 322,5 млн рублей; участок на восточном побережье, Карагинская подзона, Карагинский залив, Карагинский район, со стартовой ценой более 272,6 млн рублей.

Так как это участки для добычи анадромных рыб, получателям предстоит заключить с регионом соглашение об участии в социально-экономическом развитии Камчатского края.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 12 мая, а сами торги планируется провести 16 мая.

Читай также: Поправки по плате за рыболовные участки ушли в правительство

Больше новостей читайте в телеграм-каналеFishnews.

Fishnews