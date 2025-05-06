Александр Дупляков: В порядке выдачи сертификатов отразили важные для поставок в КНР моменты

Изменения, внесенные Минсельхозом России в порядок выдачи сертификатов происхождения рыбы и морепродуктов для экспорта в Китай, теперь учитывают доставку продукции различными видами транспорта и переход на электронный документооборот, обратил внимание президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

В Ассоциации добытчиков краба прокомментировали изменения, которые Министерство сельского хозяйства внесло в порядок выдачи сертификатов происхождения для экспорта в КНР.

Так, снимается ограничение, согласно которому оформлять сертификаты могут только дальневосточные территориальные управления Росрыболовства. Важно, что в порядке отразили и особенности обращения за сертификатом и его получения в электронном виде — такой режим уже был запущен в прошлом году, и это позволяет сэкономить временные ресурсы предприятий, считает президент АДК Александр Дупляков. Ассоциация последовательно выступает за внедрение электронного документооборота в международной торговле, отметил собеседник Fishnews.

Также важно, что в порядке выдачи сертификатов учли практику доставки крабов не только по морю, но и другими видами транспорта — например, железнодорожным или автомобильным. Для перевозки краба сегодня используются различные способы, напомнил руководитель ассоциации.

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