Минсельхоз: ФГИАС племенных ресурсов снизит нагрузку на бизнес

Сведения о племенной рыбе в обязательном порядке нужно будет вносить в Федеральную государственную информационно-аналитическую систему племенных ресурсов с 1 марта 2026 г.

Напомним, что закон о ведении федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов принят в 2023 г.

ФГИАС ПР предназначена для регистрации племенных животных и племенных стад, племенных хозяйств. Также одна из целей системы — анализ и обработка сведений о племенных животных, стадах, хозяйствах и выданных разрешений на импорт племенной продукции (материала).

Разработкой ФГИАС ПР занимается Минсельхоз. «Создание Федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов предусматривает ее поэтапное развитие. Внесение сведений о племенной рыбе станет обязательным с 1 марта 2026 года», — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, отвечая на запрос Fishnews.

В ведомстве заявили, что внедрение ФГИАС ПР снизит нагрузку на бизнес по предоставлению отчетности: через систему можно будет получать госуслуги в электронной форме.

«Система позволит вести племенную работу с рыбой с использованием современных методов, учет хозяйств, а также обрабатывать и анализировать полученные данные», — добавили в пресс-службе.

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