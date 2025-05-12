ЕС выиграл суд о промысле песчаного угря в водах Британии

Евросоюз выиграл первое судебное разбирательство с Великобританией по запрету вылова песчаного угря в ее водах. Арбитражный трибунал признал, что действия Соединенного Королевства нарушают обязательства Соглашения о торговле и сотрудничестве (TCA).

С 26 марта прошлого года Великобритания запретила вылов угря судами ЕС в английских и шотландских водах Северного моря. Лондон обосновал свое решение заботой об экосистеме, утверждая, что сокращение запасов угря негативно отразится на уязвимых видах — атлантическом тупике, тюленях, морских свиньях, треске и пикше.

Евросоюз увидел в этом моратории нарушение принципов пропорциональности, научной обоснованности и недискриминации, закрепленных в TCA. После безрезультатных переговоров стороны передали спор арбитражному трибуналу, созданному в ноябре 2024 г. в рамках соглашения. Заседание прошло в конце января этого года в Гааге, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Суд решил, что запрет Соединенного Королевства на вылов песчаного угря нарушает принцип пропорциональности, а значит, противоречит соглашению. Теперь Великобритания обязана в течение 30 дней сообщить Евросоюзу о мерах, которые она примет для приведения своей политики в соответствие с решением арбитража.

При этом Европейский союз выразил готовность продолжать сотрудничество с Великобританией для обеспечения устойчивости отрасли и сохранения взаимовыгодных отношений в сфере рыболовства после завершения переходного периода Brexit в 2026 г.

Зарубежные СМИ отмечают, что Брюссель в суде отстаивает в первую очередь интересы датских рыбаков, добывающих порядка 96% квоты угря в ЕС. Общая стоимость их улова составляет около 54 млн долларов ежегодно.

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