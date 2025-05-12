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На выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге традиционно представляют все направления развития рыбной отрасли

Новые форматы и проверенные решения ждут на Seafood Expo Russia

В пресс-службе Expo Solutions Group поделились подробностями подготовки к выставке Seafood Expo Russia (18+) и ее спецпроектам. Для промыслового судостроения и оборудования, как и для сектора аквакультуры, будет организована специализированная экспозиция. Новые решения готовят и для продвижения рыбной продукции.

Международный рыбопромышленный форум и выставка Seafood Expo Russia, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 22 по 24 октября, вновь соберут отрасль для обсуждения и демонстрации всех направлений развития — от промысла и производства рыбной продукции до ее доставки потребителям. Экспозиция и деловая повестка будут ориентированы на решение практических задач участников в сфере рыболовства и аквакультуры.

«Выставка — не только витрина достижений рыбной промышленности, но и эффективный инструмент для взаимодействия представителей всех сфер отрасли, как крупного, так и нишевого бизнеса», — подчеркнули в ESG.

FISH TECH GLOBAL : все оборудование для рыбной отрасли

В этом году расширится не только экспозиция промыслового судостроения и оборудования для рыбной отрасли, но и целевая аудитория. К FISH TECH GLOBAL присоединятся предприятия, обеспечивающие весь спектр оборудования и различные услуги для рыбной промышленности: переработки, упаковки, хранения, логистики. Важное место займут поставщики IT-решений и сервисов по маркировке, рассказали Fishnews в пресс-службе выставочного оператора.

Особое внимание организаторы уделят участию технологов, технических директоров и других специалистов — как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков. Именно в этом видится условие для предметного диалога между разработчиками оборудования и его будущими эксплуатантами.

Организаторы совместно с участниками прорабатывают возможности проведения мастер-классов для демонстрации представленного оборудования в действии — в том числе в связке с программным обеспечением для управления производством и контроля качества.

AQUA FARM GLOBAL : единая экспозиция аквакультуры

Идея обособленной экспозиции аква- и марикультуры связана с особым путем развития этого сектора и ростом сегмента заинтересованной аудитории. Новый проект AQUA FARM GLOBAL охватит полный производственный и торговый цикл продукции аквакультуры. Вместо фокуса на зарубежном опыте, он предложит новые стратегии, разработанные с учетом профессионального взгляда всех представителей сектора. Не только рыбоводы, поставщики кормов и ветеринарных препаратов будут аудиторией мероприятия, но также ученые, маркетологи и все, кто работает с выращенной продукцией и хорошо знает нюансы ее переработки, логистики и сбыта.

Центральным элементом экспозиции вновь станет действующая установка замкнутого водоснабжения (УЗВ) с живой рыбой. Такое решение позволяет не просто демонстрировать оборудование, а показывать его в работе под естественной биологической нагрузкой.

Вокруг УЗВ будут расположены стенды предприятий аквакультуры, поставщиков специализированных технологий, ветеринарных препаратов, инженерных решений, а также сервисных компаний. Этот подход не только обеспечивает удобную для переговоров структуру, но и создает эффект единого делового пространства, в котором удобно работать и искать партнеров. К участию в спецэкспозиции активно присоединяются не только российские предприятия, но и компании из Китая, Вьетнама, Турции, Финляндии и других стран.

Продвижение рыбной продукции

Одним из ключевых направлений остается рост потребления рыбной продукции на внутреннем рынке. Как отметили в пресс-службе ESG, форум и выставка становятся своего рода «отчетным» мероприятием, на котором подводятся промежуточные итоги работы за весь год. Традиционно здесь сверяются ориентиры работы всей товаропроводящей цепи и формируются новые векторы развития и маркетинговые стратегии, отвечающие актуальным рыночным условия. Так Seafood Expo Russia удачно дополняет все проекты по стимулированию сбыта и потребления рыбной продукции, такие как Рыбный клуб и другие отраслевые инициативы.

Ежегодный рост профильной аудитории и прикладной фокус программы создают благоприятные условия для продвижения продукции и услуг как для крупного бизнеса, так и для малых и средних предприятий. Кроме того, в этом году организаторы предлагают пакетные предложения по рекламным опциям на гибких условиях — они позволяют адаптировать продвижение под цели и возможности каждой компании.

Новые возможности для малого и среднего бизнеса

Благодаря организации спецпроектов, предприятия малого и среднего бизнеса получат в этом году еще больше инструментов для эффективного участия в выставке. Удачное расположение, продуманный формат взаимодействия с потенциальными заказчиками и возможности участия в региональной экспозиции открывают перед малыми и средними предприятиями реальные перспективы для расширения деловых контактов, масштабирования производства и выхода на новые рынки.

Дополнительную поддержку обеспечивают программы субсидирования: так с объединенными стендами субъектов в этом году выступят предприятия Архангельской, Астраханской, Калининградской, Ростовской областей, Приморского и Хабаровского краев и др.

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