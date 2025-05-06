Участники МРФ обсудят инициативы по продвижению рыбной продукции

В рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге представят национальные инициативы по повышению потребления рыбной продукции внутри страны и наращиванию экспортного потенциала отрасли.

С 22 по 24 октября Санкт-Петербург в восьмой раз примет Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В этом году темой МРФ заявлено мировое потребление и национальные стратегии России и зарубежных стран в этой области.

По оценке Минсельхоза, в 2024 г. потребление рыбы в России составило около 23,5 кг на человека. Увеличение спроса на рыбопродукцию наблюдается и в других странах мира. Согласно прогнозам, востребованность продуктов из рыбы продолжит расти из-за роста численности населения и изменения потребительских предпочтений в пользу здорового питания.

В рамках деловой программы МРФ планируется обсудить последние данные о состоянии мирового рыбного рынка и перспективы развития аквакультуры. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на форуме также будут представлены российские инициативы по повышению потребления рыбной продукции внутри страны и наращиванию экспортного потенциала отрасли.

«Рыбная продукция — драйвер глобального продовольственного рынка», — подчеркнул глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, отрасль несет не только экономическую, но и важную социальную миссию, поскольку рыба и морепродукты вносят значимый вклад в здоровье населения.

«Государством по поручению президента России реализуется комплексная дорожная карта, сочетающая исследовательскую работу с практическими стимулирующими механизмами. Без преувеличения, нам совместно с бизнесом предстоит создать новую культуру потребления рыбы», — отметил руководитель федерального агентства.

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