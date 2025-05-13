За самыми браконьерскими реками Сахалина следят с неба

В Сахалинской области сотрудники рыбоохраны отслеживают браконьеров при помощи беспилотников. Современные технологии помогают вести мониторинг в труднодоступных местах и быстрее реагировать на нарушения.

Беспилотные летательные аппараты используют сотрудники Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства совместно с коллегами из Главрыбвода. БПЛА могут находиться в воздухе до четырех часов, это позволяет вести видеонаблюдение в режиме реального времени и оперативно реагировать на нарушения.

Основное внимание уделяют рекам Лютога, Урюм, Таранай, Поронай, Тымь, Макарова, Найба и Углегорка. На них фиксируется наибольшее количество случаев браконьерства, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Информация о нарушениях передается в отделы рыбнадзора. Применять беспилотники инспекторы планируют до середины октября.

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