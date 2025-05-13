Стратегию развития судостроения обновили: что в планах

Правительство определило стратегию развития судостроительной промышленности на период до 2036 г. с проекцией до 2050 г. В документе власти обрисовали и свое видение по рыбопромысловому флоту.

Стратегия развития судостроения обновлена распоряжением правительства от 12 мая 2025 г. № 1181.

Документ определяет основные направления госполитики в сфере развития судостроительной промышленности страны на период до 2036 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой редакции стратегии представлен актуальный анализ внутреннего и мирового спроса на суда, а также расширены горизонты планирования. Теперь они охватывают период до 2036 г. и дальнейшую перспективу до 2050 г., прокомментировали в пресс-службе кабмина.

Уровня ввода судов в эксплуатацию, который наблюдается в последние годы, недостаточно для компенсации ожидаемого выбытия устаревшего флота, обратили внимание разработчики стратегии. В ближайшем будущем судостроение может столкнуться с резким сокращением общего количества действующих судов.

Один из наиболее серьезных проблемных вопросов в судостроительной промышленности — дефицит построечных и спусковых сооружений для серийного производства крупнотоннажных кораблей и судов.

Также среди проблем — высокий уровень износа оборудования на действующих мощностях, низкая серийность производства судов, высокая доля импортного оборудования и комплектующих (может достигать 70-100%).

Авторы документа обратили внимание и на высокую стоимость российских комплектующих изделий. По отдельным позициям комплектующее оборудование отечественного производства на 50-80% дороже иностранных аналогов. Наиболее зависимы от импорта двигатели большой мощности и высокотехнологичные системы.

При этом отмечено, что выпуск судового комплектующего оборудования в стране активно развивается.

Разработчики стратегии подчеркнули важность локализации при строительстве судов, при этом они отметили роль в этом инструментов постановления правительства № 719 — об отнесении продукции к российской.

Цель стратегии — к 2036 г. достичь доли отечественного комплектующего оборудования в общей стоимости не меньше 50% (по гражданскому судостроению), а к 2050 г. — 80%.

Стратегия предполагает, что к 2036 г. доля гражданского флота собственной постройки в общем выпуске судов дойдет до 61%. Суммарная стоимость сданных за пять лет гражданских судов оценивается в 41,05%.

Для достижения целей стратегии, по мнению разработчиков документа, необходимы строительство новых верфей, обновление доков и ГТС, поддержка модернизации существующих заводов и кратное повышение производительности.

«Что касается финансовой поддержки развития отрасли, доминирующая роль в ближайшие два десятка лет останется за государством. Вместе с тем по мере наращивания компетенций и повышения конкурентоспособности продукции уровень государственного участия должен постепенно сокращаться. Ввиду этого итогом реализации стратегии должна стать возможность рыночного развития сегмента отрасли, не связанного напрямую с выполнением гособоронзаказа», — отметил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Что по рыбацкому флоту

Разработчики стратегии отдельно останавливаются на промысловых судах. «Российский морской промысловый флот характеризуется высокой степенью износа. Возраст 65% судов превышает 30 лет, а 13% — 40 лет. При этом доля наиболее новых судов, возраст которых менее 10 и 20 лет, является незначительной и составляет 5% и 6% соответственно. Средний возраст судов тралового флота в России составляет 30 лет», — указано в документе.

Авторы стратегии опираются на прогнозы по наращиванию вылова. Как и по другим категориям флота, предусмотрено три сценария строительства промысловых судов.

Согласно инерционному сценарию (учитывает текущие темпы постройки и обновления флота), в 2025 — 2030 гг. должно быть построено 94 рыбопромысловых судна, в 2031-2036-м — 101 единица флота, в 2037-2050 — 258 судов.

Базовый сценарий (консервативные оценки от самих судостроителей): 119 судов в 2025 — 2030 гг., 160 единиц — в следующий период, 465 «рыбаков» — в 2037-2050 гг.

Оптимистичный сценарий (предполагает активное наращивание темпов строительства): 133 судна в 2025-2030 гг., 192 единицы — 2031-2036 гг., 610 судов — в 2037-2050 гг.

Сценарии учитывают сдачу флота по программе инвестиционных квот.

При этом среди тенденций промыслового флота авторы стратегии выделяют рост глубины переработки уловов на борту. Также среди основных направлений краткосрочного развития судостроения названа установка оборудования для контроля объема вылова, в том числе оборудования для взвешивания добычи на судах.

«В рамках дальнейшего развития российского промыслового судостроения необходимо регламентировать обязательную установку оборудования для взвешивания рыбы на борту», — говорится в стратегии.

Разработчики стратегии отмечают, что в России сформированы конкурентоспособные компетенции по строительству промыслового флота.

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