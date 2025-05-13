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Гостей фестиваля ждут разнообразные блюда из корюшки

На Ленобласть надвигается новый сезон «Корюшки»

В Новой Ладоге 17 мая в седьмой раз пройдет фестиваль «Корюшка идет!» (0+). Туристов ждут не только блюда из корюшки, но и праздничный концерт, соревнования по рыбной ловле, фермерская ярмарка и мастер-классы для взрослых и детей.

Ленинградская область в ближайшие выходные вновь будет чествовать один из гастрономических символов региона. Фестиваль «Корюшка идет!», приуроченный к весеннему сезону промысла этой рыбы, 17 мая пройдет в Новой Ладоге.

Как сообщает корреспондент Fishnews, помимо туристов из Санкт-Петербурга и Ленобласти на фестивале ждут гостей из других регионов. «Безусловно, на 70% — это Санкт-Петербург и Ленинградская область, где-то 20% — из Москвы и Московской области и 10% — буквально со всей России», — рассказала на пресс-конференции зампредседателя областного комитета по культуре и туризму Ольга Голубева. По ее словам, ежегодно фестиваль в Новой Ладоге посещают от 20 тыс. до 30 тыс. человек.

По информации комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, в этом году рекомендуемый к добыче объем корюшки составляет чуть более 1200 тонн.

«Из них на 1 мая уже выловлено порядка 700 тонн. Это чуть ниже, чем показатели прошлого года, но без корюшки мы не останемся, — отметила представитель комитета Наталья Тарасова. — Мы с большой вероятностью увидим свежую, охлажденную корюшку на прилавках во время проведения фестиваля. Ход корюшки еще идет, и орудия лова стоят».

Гости фестиваля смогут не только приобрести корюшку, но и попробовать различные блюда из нее. «Пять предприятий общественного питания Ленинградской области будут предоставлять свои услуги на площадке. И отдельно мы пригласили получателей наших субсидий на приобретение фуд-траков, которые также своими тематическими блюдами будут радовать гостей мероприятия уже с мобильной торговлей», — доложил зампредседателя регионального комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Максим Фёдоров.

В ходе фестиваля рыбаки-любители испытают удачу и поборются за Кубок губернатора. По словам Натальи Тарасовой, заявки на участие в конкурсе уже принимаются, победителям вручат дипломы и ценные призы. Не обойдется и без ежегодного выпуска рыбной молоди для восстановления запасов водных биоресурсов.

В Новой Ладоге будут работать все традиционные фестивальные площадки, включая «Рыбацкую деревню», ярмарку фермеров «Ленинградский гастроном» и «Ярмарку ремесел». Как и год назад, планируется обширное представительство региональных брендов. Более 20 компаний продемонстрируют свою продукцию — кружева, плетеные изделия из лозы, одежду, мясные консервы и т.д.

Особое внимание на фестивале уделили возможностям семейного отдыха. На интерактивных бесплатных площадках будут организованы мастер-классы, аттракционы и другие развлечения для детей и взрослых. Программа фестиваля также включает театрализованную постановку, посвященную 80-летию Победы, которую продолжит праздничный концерт с выступлениями фольклорных коллективов и приглашенных артистов.

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