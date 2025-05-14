Правительство видит будущее за кластерами судоремонта

Анализ и предложения по отечественному судоремонту правительство включило в обновленную стратегию развития судостроительной промышленности.

Обновленную стратегию развития судостроительной промышленности правительство утвердило на период до 2036 г. с проекцией до 2050 г.

При этом в документ вошли и положения по судоремонту, сообщает корреспондент Fishnews.

Среди ключевых проблем отрасли, на которые обратили внимание авторы стратегии, — высокий износ доковых мощностей. 38% плавучих доков старше полувека, а на горизонте 2035 г. доля таких сооружений вырастет до 64%.

Отмечена и изношенность оборудования на российских гражданских судоремонтных верфях. На наиболее современных судоремонтных предприятиях показатель износа составляет 50-60%, а в среднем по судоремонтной отрасли — свыше 70%.

Все это создает риски для ремонта флота и судоходства, указали разработчики документа.

Развивать отрасль они предлагают через формирование центров ремонта гражданских судов «в рамках действующих процессов диверсификации производств, специализирующихся на строительстве и ремонте боевых кораблей».

Авторы стратегии также видят перспективы в создании территориальных производственных судоремонтных кластеров с развитой сетью логистических коммуникаций. В такие кластеры должны входить поставщики судового комплектующего оборудования, организации по предоставлению производственных и сервисных услуг, научно-исследовательские и образовательные организации.

Указали в стратегическом документе и на необходимость развивать инструменты для стимулирования российских судовладельцев к ремонту на отечественных площадках.

Кроме того, разработчики стратегии считают важным упрощать и ускорять поставки импортных запчастей, материалов и комплектующих для судоремонта — с помощью таможенно-тарифного регулирования.

Сейчас производственные мощности гражданских верфей в стране позволяют отремонтировать около 2,4 тыс. судов в год, в том числе 900 судов с использованием спуско-подъемных мощностей, приводятся данные в документе.

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