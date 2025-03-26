Специальная экспозиция с оборудованием ждет рыбопромышленников в Питере

Организаторы Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий рассказали о еще одной спецэкспозиции, которая в этом году будет действовать на площадке отраслевых мероприятий в Санкт-Петербурге. Участники Fish Tech Global представят технические и технологические решения для отрасли.

Тема промыслового судостроения останется одной из ведущих на Seafood Expo Russia. В прошлом году на выставке действоваласпециальная экспозиция судостроения, судоремонта, оборудования и прибрежной инфраструктуры для рыбной промышленности. Такой формат нашел живой отклик у аудитории, отмечают организаторы. За три дня экспозицию посетило более 3,8 тыс. человек — почти 20% участников всего мероприятия.

В этом году — в дополнение к предприятиям судостроения и судоремонта — в экспозиции будут участвовать поставщики оборудования для переработки, заморозки, хранения, упаковки и логистики, рассказали Fishnews в пресс-службе отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group. Новый формат поможет получить необходимую информацию и обсудить насущные вопросы руководителям предприятий и техническим специалистам — технологам, мастерам добычи, инженерам, механикам-наладчикам, рассчитывают выставочные организаторы.

«Расширение проекта поможет нам внедрять системные подходы к модернизации отрасли, не ограничиваясь отдельными областями ее технологического развития. На задачи по судостроению, переработке, логистике, упаковке мы смотрим не как на разнонаправленные, а как на составные части единого процесса. У нас достаточно опыта и возможностей, чтобы выстроить полную товаропроводящую цепь в рамках единой экспозиции, объединяющей все оборудование рыбной промышленности», — прокомментировал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Напомним, что в этом году на питерской выставке также будет действовать специальная экспозиция, посвященная аквакультуре.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий будут проходить в восьмой раз — с 22 по 24 октября.

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