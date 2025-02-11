На Дальнем Востоке вступают в силу новые приказы по регулированию промысла

С 11 февраля вступают в силу два приказа Минсельхоза России о дополнительных мерах регулирования промысла в Дальневосточном бассейне на текущий год.

Один приказ — от 21 января 2025 г. № 29 — предусматривает дополнительные ограничения на промысел в Беринговом море в нынешнем году. В Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне запрещается рыболовство водных биоресурсов ярусными орудиями до конца марта, а по 15 апреля — с использованием донных тралов и снюрреводов.

Другой приказ — от 17 января 2025 г. № 16 — вводит дополнительные ограничения промысла северной креветки на текущий год в Японском море. Запрещается добыча северной креветки в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне с 1 по 31 марта 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В обоих приказах запреты не распространяются на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

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