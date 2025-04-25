Для сиговых Оби и Иртыша дополнят «аквакультурную» методику

Минсельхоз подготовил изменения в методику расчета вылова для обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств. Поправки связаны с реализацией программы по восстановлению популяций сиговых в Обь-Иртышском районе.

Проект соответствующего ведомственного приказа опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Поправки предполагают дополнение Методики расчета объема добычи (вылова) водных биоресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биоресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства).

В пояснительной записке отмечено, что программа по восстановлению популяций включает в том числе наращивание производственных мощностей для воспроизводства сиговых.

С этой целью методику собираются дополнить биотехническими показателями по выращиванию молоди сиговых видов рыб (муксуна, нельмы и чира) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Томской области.

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