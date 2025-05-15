Калининградская область обзаведется цехом рыбных кормов
В Калининградской области будут производить корма для ценных видов рыб. Цех построят в поселке Волочаевском Светловского городского округа.
Разрешение на строительство получила компания «Биопромкорм», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.
Площадь земельного участка — 3,6 га. Цех планируется возвести до февраля 2026 г.
Напомним, в регионе развивается осетроводство, также в области собираются построить завод по выращиванию лосося в установках замкнутого водоснабжения.
Читайте также: Калининградская область содействует рыбакам в строительстве флота
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews