Икру осетра теперь производят и под Калининградом
В Калининградской области начали выпуск икры сибирского осетра. Разведением ценной рыбы занимается компания, первоначально специализировавшаяся на переработке живой улитки.
Компания «Русская улитка» существует более 20 лет. В 2013 г. вторым видом деятельности хозяйства стало разведение в системе установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) стерляди и сибирского осетра. Об этом сообщили Fishnews в пресс-службе агентства по рыболовству Калининградской области.
Для оперативного определения стадии зрелости половых продуктов и диагностики заболеваний репродуктивной системы рыб на предприятии проводится цифровое ультразвуковое исследование собственным УЗИ-сканером.
В прошлом году компания выпустила первую партию черной икры стерляди общей массой 50 кг.
В 2025 г. хозяйство получило первую партию черной икры сибирского осетра общей массой 22 кг, а также очередную партию икры стерляди, тоже 22 кг.
Икру получают щадящим методом с сохранением жизни производителей. Рыбу реализуют в живом и охлажденном виде в торговых сетях и ресторанах.
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