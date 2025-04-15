Икру осетра теперь производят и под Калининградом

В Калининградской области начали выпуск икры сибирского осетра. Разведением ценной рыбы занимается компания, первоначально специализировавшаяся на переработке живой улитки.

Компания «Русская улитка» существует более 20 лет. В 2013 г. вторым видом деятельности хозяйства стало разведение в системе установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) стерляди и сибирского осетра. Об этом сообщили Fishnews в пресс-службе агентства по рыболовству Калининградской области.

Для оперативного определения стадии зрелости половых продуктов и диагностики заболеваний репродуктивной системы рыб на предприятии проводится цифровое ультразвуковое исследование собственным УЗИ-сканером.

В прошлом году компания выпустила первую партию черной икры стерляди общей массой 50 кг.

В 2025 г. хозяйство получило первую партию черной икры сибирского осетра общей массой 22 кг, а также очередную партию икры стерляди, тоже 22 кг.

Икру получают щадящим методом с сохранением жизни производителей. Рыбу реализуют в живом и охлажденном виде в торговых сетях и ресторанах.

Читайте также: К запасам угря на Балтике прибыло весеннее пополнение

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews