Осетровых успели вернуть в Амур

В Хабаровском крае правоохранители пресекли незаконный вылов осетровых на Амуре. Рыбу изъяли живой и вернули в среду обитания.

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о незаконной добыче местными жителями особо ценных водных биоресурсов.

Нелегальную рыбалку выявили в ходе рейда сотрудники Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры и надзорных органов.

Фигуранты поймали несколько экземпляров амурского осетра и калуги недалеко от поселка Тыр. Рыбу изъяли в живом виде и выпустили в реку. Предотвращен ущерб на сумму около 600 тыс. рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных видов биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Расследование продолжается.

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