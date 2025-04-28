Браконьеры не щадят донских раков

С 1 апреля в Ростовской области проходит антибраконьерская операция «Путина-2025». В ходе рейдов правоохранители изъяли из незаконного оборота в том числе свыше 12 тыс. раков.

Операция «Путина» в регионе продлится до 31 мая. Особое внимание полицейские уделяют обороту рыбопродукции на складских и торговых объектах.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального ГУ МВД, за две недели было выявлено 10 случаев хранения и реализации немаркированных товаров в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах и Новочеркасске. По двум фактам уже возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 171.1 УК РФ.

Всего за время операции правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 15 тонн продукции без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов, в том числе более 700 кг раков. Их вылов запрещен до 14 июня, напомнили в полиции.

Также возбуждено 49 уголовных дел по фактам незаконной добычи водных биоресурсов, изъято более 8 тонн свежевыловленной рыбы, свыше 70 запрещенных орудий лова, включая более 2 км сетей, и семь плавсредств.

Общий ущерб, причиненный государству, превысил 2 млн рублей, подчеркнули в управлении.

Читайте также: Донские полицейские изъяли крупную партию немаркированной рыбы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews