Ученые держат трубача под присмотром

Магаданский филиал ВНИРО возобновил мониторинг промысла трубачей в северной части Охотского моря. Собранные в ходе рейса данные позволят актуализировать оценку запасов брюхоногих моллюсков и будут использоваться при подготовке прогнозов ОДУ.

В мае на севере Охотского моря начинается промышленная добыча брюхоногих моллюсков — трубачей. Это востребованный объект промысла, освоение квот которого в последние годы находится на стабильно высоком уровне.

Мониторинг лова трубачей в Притауйском районе на протяжении более 30 лет ведет Магаданский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в сотрудничестве с добывающими компаниями региона.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в апреле к мониторинговым работам приступила специалист-гидробиолог, заведующая лабораторией беспозвоночных филиала Юлия Щербакова. Исследования выполняются на борту СРТМ «Александр Шалин».

Собранные в рейсе материалы планируется использовать для актуализации оценки запасов и подготовки прогнозов общего допустимого улова трубачей на ближайшие годы. Полученные данные также станут основой для разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации запасов.

По информации МагаданНИРО, первостепенной целью мониторинга в 2025 г. станет изучение возможностей расширения промыслового района. Кроме того, в период исследований на судне планируется отработать биотехнику перевозки трубачей в живом виде.

Читайте также: Весенний промысел северной креветки идет под наблюдением науки

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews