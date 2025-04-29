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МагаданНИРО возобновил мониторинг промысла трубачей в северной части Охотского моря. Фото пресс-службы филиала

Ученые держат трубача под присмотром

Магаданский филиал ВНИРО возобновил мониторинг промысла трубачей в северной части Охотского моря. Собранные в ходе рейса данные позволят актуализировать оценку запасов брюхоногих моллюсков и будут использоваться при подготовке прогнозов ОДУ.

В мае на севере Охотского моря начинается промышленная добыча брюхоногих моллюсков — трубачей. Это востребованный объект промысла, освоение квот которого в последние годы находится на стабильно высоком уровне.

Мониторинг лова трубачей в Притауйском районе на протяжении более 30 лет ведет Магаданский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в сотрудничестве с добывающими компаниями региона.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в апреле к мониторинговым работам приступила специалист-гидробиолог, заведующая лабораторией беспозвоночных филиала Юлия Щербакова. Исследования выполняются на борту СРТМ «Александр Шалин».

Собранные в рейсе материалы планируется использовать для актуализации оценки запасов и подготовки прогнозов общего допустимого улова трубачей на ближайшие годы. Полученные данные также станут основой для разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации запасов.

По информации МагаданНИРО, первостепенной целью мониторинга в 2025 г. станет изучение возможностей расширения промыслового района. Кроме того, в период исследований на судне планируется отработать биотехнику перевозки трубачей в живом виде.

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