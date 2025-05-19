Участки для любительской рыбалки на Камчатке также попробуют электронный аукцион

На электронные торги в качестве лотов отправилось четыре рыболовных участка для организации любительского рыболовства в Камчатском крае. В том числе предложены два РЛУ на острове Беринга.

Четыре участка для организации любительской рыбалки в Камчатском крае выставлены на электронный аукцион на площадке РАД, сообщает корреспондент Fishnews.

Это два рыболовных участка в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга: на реке Федоскина со стартовой ценой свыше 346 тыс. рублей (виды водных биоресурсов — горбуша, гольцы), на реке Гаванская с начальной стоимостью более 816 тыс. рублей (нерка, кижуч, гольцы), участок в Охотском море, Тигильский район, с начальной ценой более 692 тыс. рублей (горбуша, кета, нерка, кижуч) и участок на реке Опала в Усть-Большерецком районе со стартовой стоимостью свыше 3,8 млн рублей (горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, сима, гольцы).

Прием заявок на участие в торгах открыт до 2 июня. Начало самих торгов запланировано на 5 июня (по камчатскому времени).

При добыче анадромных видов рыб пользователю участка также необходимо выполнять соглашение об участии в социально-экономическом развитии территории.

Ранее были выставлены на электронный аукцион участки для промышленного рыболовства в Камчатском крае. Уже известны результаты по первой четверке участков. Еще по четырем участкам торги запланированы на 26 мая.

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