Законопроект о рыболовных участках еще немного подождет

Второе чтение законопроекта о единых сроках кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки предполагается сдвинуть с 20 мая на более позднюю дату.

Обсуждение проекта изменений закона о рыболовстве Советом Госдумы запланировано на 19 мая. Ранее в календаре рассмотрения вопросов на мая Госдума поставила законопроект о единовременном перезакреплении рыболовных участков на пленарное заседание 20-го числа.

Однако, судя по проекту повестки заседания Совета ГД, теперь планируется рассмотреть предложение комитета по аграрным вопросам перенести второе чтение законопроекта на более позднюю дату.

Как уже сообщал Fishnews, внесенный правительством в декабре проект изменений закона о рыболовстве предусматривает перезаключение договоров на рыболовные участки без торгов — конкурсов и аукционов — в единые сроки. Согласно принятой в первом чтении редакции, это период до 30 декабря 2025 г. Регионы предлагали сдвинуть кампанию по переоформлению на 2026 г.

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