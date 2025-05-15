Участки на Камчатке опробовали новую процедуру распределения

В Камчатском крае на электронный аукцион, запланированный на 16 мая, выставлялось четыре рыболовных участка. Заявка на участие поступила только по одному РЛУ.

На участие в торгах по закреплению рыболовного участка в Карагинском заливе (Карагинский район) заявка поступила только от одного предприятия — Тымлатского рыбокомбината. В этом случае аукцион признается несостоявшимся, а договор заключается с единственным участником по стартовой цене — это более 272,6 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Еще на три рыболовных участка — два в Тигильском муниципальном округе и один в Соболевском округе — заявок не поступило. Здесь аукцион также признан несостоявшимся. Эти лоты предлагались со стартовыми ценами более 322,5 млн рублей для участка в Соболевском округе и более 117,448 млн рублей для каждого из участков в Тигильском округе.

Сейчас открыт сбор заявок на участие в электронном аукционе еще по четырем РЛУ в Камчатском крае.

Напомним, что рыболовные участки, в том числе для промысла лососей, теперь закрепляются по новым принципам.

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