Участки под марифермы в Крыму не вызвали ажиотажа

Аукцион по пяти акваториям под марифермы у западного и южного побережья Республики Крым прошел не слишком удачно. Продать удалось только один участок — по стартовой цене.

Напомним, марифермерам предлагали три рыбоводных участка у западного побережья полуострова (в Каламитском заливе, у села Окуневка и у мыса Урет) и два — у южного берега вблизи поселка Кацивели в городском округе Ялта.

По итогам торгов лишь участок у мыса Урет был продан единственному заявителю — К(Ф)Х «Новый Ойрат» — по стартовой цене 1,35 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол рассмотрения заявок.

На остальные РВУ заявок не поступило.

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