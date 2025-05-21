Рыбакам ЕС продлили доступ в воды Великобритании

Представители Евросоюза и Соединенного Королевства заключили важное соглашение в области рыболовства. Оно продлевает доступ флотов ЕС к британским акваториям до 2038 г.

Соглашение было подписано в Лондоне 19 мая. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что документ открывает экономические возможности и приносит выгоду трудящимся по обе стороны Ла-Манша.

Как отмечают зарубежные СМИ, европейская сторона восприняла новость с оптимизмом. Так, Europêche (Ассоциация национальных организаций рыболовных предприятий стран ЕС) приветствовала соглашение как «позитивный шаг» к стабильному и взаимовыгодному управлению морскими ресурсами. Управляющий директор отраслевого объединения Даниэль Вокес отметил, что продление доступа до 2038 г. гарантирует стабильность для прибрежных сообществ и рыбаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сделка заменила существующие договоренности, истекающие в 2026 г. По информации иностранной прессы, новое соглашение восприняли как средство преодоления последствий Brexit, когда европейские рыбаки потеряли 25% своих уловов в британских водах.

Дополнительно стороны договорились о смягчении санитарных и фитосанитарных проверок. Ожидается, что это облегчит экспорт рыбы и других товаров, особенно для малых сообществ Великобритании, зависящих от торговли с Евросоюзом.

Тем не менее среди политиков Соединенного Королевства разгорелись жаркие споры — оппозиция обвинила правительство в «сдаче позиций». Лидер Консервативной партии Кеми Баденок раскритиковала 12-летний срок доступа ЕС к британским водам как чрезмерный. Кир Стармер в ответ пообещал инвестиции в размере 360 млн фунтов для поддержки рыбной отрасли страны.

Несмотря на острые дебаты, обе стороны подчеркивают, что сделка по рыболовству — лишь часть масштабного перезапуска отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit. Более широкие договоренности включают сотрудничество в энергетике, безопасности и упрощении миграционного режима.

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