Поставщиков продовольствия решили поддержать новым законом

Госдума приняла новый закон в сфере взаимоотношений поставщиков продуктов и торговых сетей. Запрещается устанавливать в договорах обязанность поставщика выполнить заказ до подтверждения такой возможности.

Изменения в закон о торговле были разработаны при участии Федеральной антимонопольной службы.

Сейчас отдельные договоры содержат условие об обязанности поставщиков выполнить заказ торговых сетей без подтверждения возможности поставки, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

По данным производителей, на практике возникают ситуации, когда торговые сети незапланированно увеличивают объемы заказов, в том числе из-за ошибок в прогнозировании спроса на отдельные товары, указали в ФАС. При этом поставщики не могут отказаться, поскольку это влечет штрафы со стороны ритейла.

«В результате штрафы теряют свою первоначальную функцию — обеспечение исполнения обязательств — и превращаются в дополнительный источник дохода для сетей. Эти издержки поставщики вынуждены компенсировать за счет увеличения стоимости товаров», — отметили в федеральной службе.

Поддержанный депутатами проект вводит в закон о торговле запрет на установление в договорах между ритейлерами и поставщиками обязанности поставщика исполнить заказ до подтверждения соответствующей возможности. Если нет подтверждения, поставщики не должны отвечать за полное или частичное неисполнение заказа.

По мнению ФАС России, принятие закона будет способствовать развитию рынка торговли, восстановлению прав поставщиков на свободу договора, обеспечению потребителей товарами по доступным ценам.

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