ФАС проверяет соблюдение новых требований по платежам за «скоропорт»

Федеральная антимонопольная служба направила запросы в ассоциации и союзы производителей и поставщиков продовольственных товаров. В связи с изменениями законодательства ведомство интересуется электронными договорами на закупки скоропортящихся продуктов.

С 1 марта вступили в силу поправки в закон о торговле. Они предусматривают сокращение до четырех рабочих дней предельного срока оплаты продовольственных товаров со сроком годности пять и менее дней в случае, если в договоре поставки предусмотрен электронный документооборот.

До этого сети должны были оплачивать поставленные продукты питания со сроком годности менее десяти дней не позднее чем через восемь рабочих дней с момента их получения.

Для анализа реализации внесенных изменений ФАС запросила у производителей и поставщиков продовольственных товаров информацию о доле подписанных в электронной форме договоров и процессе приведения этих документов в соответствие с требованиями законодательства, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ранее служба рекомендовала торговым сетям предусмотреть новые сроки оплаты скоропортящихся продуктов питания в договорах с электронным документооборотом. А также рассмотреть возможность перехода на электронный документооборот в случае его отсутствия.

По мнению ведомства, соблюдение сетями этой нормы окажет существенную поддержку производителям. Что, в свою очередь, повысит доступность продовольственных товаров для граждан.

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