Рыбаки и ритейл обсудят новые форматы сотрудничества

Эволюцию рыбного рынка и проблемы при взаимодействии производителей и торговых сетей обсудят участники отраслевой сессии, которая пройдет 2 июня в рамках «Недели российского ритейла — 2025». Модерировать дискуссию будет президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Рыбная тема вновь заявлена в деловой программе главного мероприятия в сфере розничной торговли России — «Недели российского ритейла». На площадке форума 2 июня пройдет стратегическая сессия «Эволюция рыбной полки: как рыба доплыла от моря до прилавка без посредников». Традиционно организатором отраслевой дискуссии выступает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Государство в лице чиновников всех рангов все чаще выражает обеспокоенность количеством посредников на пути рыбы «от моря до прилавка», поскольку это ведет к увеличению стоимости продукции. С другой стороны, рынок переживает структурную трансформацию: всего за несколько лет доля торговых марок рыбаков, а также СТМ, произведенных из сырья рыбаков, на полках крупных сетей серьезно выросла. Хотя еще три года назад считалось, что сократить цепочку поставок из-за географических особенностей, специфики рыбного промысла и работы федеральной розницы практически нереально. В ходе сессии представители регулятора и бизнеса обсудят, почему вопреки прогнозам структура рынка меняется, для всех ли подходит формат от «моря до прилавка» и какие преимущества получает потребитель.

«В этом году наша цель — придать дискуссии максимально прикладной характер. Для этого мы попросили аналитиков одного из самых авторитетных агентств «Нильсен» проанализировать долю брендов производителей полного цикла в общем объеме продаж наиболее значимых товарных групп рыбной категории», — рассказал Fishnews президент ВАРПЭ Герман Зверев, который будет модерировать сессию.

Он отметил, что исследование проводится в экспериментальном формате, ранее в таком ключе рынок не изучался. По словам Германа Зверева, обсуждение полученных данных с руководителями профильных направлений рыбопромышленных предприятий, импортеров и торговых сетей может помочь определению реальных тенденций российского рыбного рынка.

«Еще одна задача, которую мы перед собой ставим, — рассмотреть конкретные кейсы прямых поставок от рыбака либо импортера до прилавка, изучить подводные камни такого формата работы и другие проблемные вопросы, возникающие при взаимодействии производителей и крупного ритейла», — добавил президент ВАРПЭ.

Как сообщили в пресс-службе ассоциации, в обсуждении примут участие замруководителя ФАС Геннадий Магазинов и директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Дмитрий Клюнеев. Рыбацкое сообщество будут представлять коммерческий директор «Океанрыбфлота» Андрей Бузин, коммерческий директор Русской рыбопромышленной компании Олег Москвин и исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. От сектора переработки и дистрибуции выступят директор по маркетингу Unifrost Наталья Крапиль и директор московского филиала DEFA Group Яна Сарычева, а от федеральной розницы — директор по коммерции и развитию UFF «Ленты» Ольга Морозова и директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток» Александра Сухарева.

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