Дело об опасных деликатесах заслушают на Камчатке

Двух жителей Петропавловска-Камчатского обвиняют в торговле немаркированной рыбопродукцией, а также в кустарном производстве таких товаров. Изъято около 1,5 тонны сомнительных деликатесов, в том числе засоленная с запрещенными добавками икра.

Фигурантов обвиняют по части 3 и 4 статьи 171.1 УК РФ и части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка, сбыт опасной продукции без маркировки).

По версии следствия, обвиняемая, работая продавцом на рынке, с февраля 2023 г. по июнь 2024 г. покупала по сниженной цене рыбопродукцию без маркировки и перепродавала ее жителям и гостям региона. Также женщина вступила в сговор со знакомым и организовала в поселке Светлом производство морских деликатесов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, в ходе расследования у фигурантов изъяли икорную, крабовую и рыбную продукцию. Анализ икры показал, что ее производили с использованием запрещенных пищевых добавок.

Дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд.

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