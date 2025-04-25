У астраханца нашли коммерческий объем нелегальной щучьей икры

В Астрахани пограничники изъяли у местного жителя большую партию икры щуки без документов. Ориентировочная стоимость продукции превысила 1,5 млн рублей.

Икру общим весом 305 кг нашли в гараже фигуранта, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. Продукция была расфасована в пластиковые контейнеры.

Деликатес изъяли. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Читайте также: В дельте Волги задержали лодку с браконьерскими осетровыми

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews