Донские ихтиологи спасают популяцию «краснокнижного» рыбца

В Азово-Донском филиале Главрыбвода проводится инкубация икры рыбца. В этом году филиал в рамках госзадания планирует выпустить в бассейн Дона порядка 4 млн мальков ценного вида.

Азово-Донской филиал является единственной на Юге России организацией, занимающейся искусственным воспроизводством рыбца. В 2020-2024 гг. в бассейн реки Дон выпущено более 20 млн экземпляров молоди этого вида, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

В 2021 г. рыбец был занесен в Красную книгу России с категорией редкости 2 — «сокращающиеся в численности и/или распространении популяции» и статусом И — «исчезающие». Также эта рыба включена в красные книги нескольких регионов РФ.

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