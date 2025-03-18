На Дону ожидают очередное маловодье

В Донском бассейне из-за теплой осени и зимы наблюдаются все предпосылки для очередного маловодного года. Представители Азово-Черноморского филиала ВНИРО предложили уровень попусков, который бы сохранил весенний нерест на Нижнем Дону.

В Донском бассейновом водном управлении (ДБВУ) состоялось заседание межведомственной рабочей группы по установлению режимов работы Цимлянского водохранилища и водохранилищ бассейна Нижнего Дона. В мероприятии участвовали представители территориальных органов Росрыболовства, Минэнерго, Росгидромета, Росморречфлота, минприроды Ростовской области и Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Половодье в Донском бассейне как фаза водного режима рек уже началось. По всей вероятности, весеннее половодье в этом году не получит должного развития, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Причиной стали аномально теплые осень и первые два месяца зимы с незначительными осадками. К тому же устойчивый снежный покров в бассейне реки Дон большую часть зимы фактически отсутствовал.

Только в феврале ударили морозы, температурный режим этого месяца оказался немногим ниже нормы. В результате началось очередное снегонакопление, которое, к сожалению, не компенсировало отсутствия снега в предыдущие месяцы, отметили специалисты.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (СКУГМС), на 28 февраля запас воды в снеге в бассейне Дона до города Калач-на-Дону оказался почти вдвое ниже нормы (норма — 52 мм) и меньше, чем в 2024 г. В бассейнах рек Хопер и Медведица запас воды в снеге в пределах прошлого года. Ледяная корка, притертая к почве, отсутствует, промерзание почвы отмечается на глубинах 23-33 см, что в целом ниже нормы.

Это значит, есть все предпосылки для формирования очередного маловодного года по стоку реки Дон. Однако все же при дружном развитии весенних процессов, по прогнозу СКУГМС, на малых реках не исключены подъемы уровней воды, подчеркнули в АзНИИРХ.

В условиях жесткого маловодья Азово-Черноморский филиал ВНИРО рекомендовал сохранять предлагаемые попуски на уровне 340 кубометров в секунду при обеспечении максимальной стабильности уровней воды в нижнем бьефе. Таким образом предполагается сохранить условия воспроизводства водных биоресурсов на русловых нерестилищах Нижнего Дона.

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