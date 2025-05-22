Крабовые квоты на Дальнем Востоке продали с повышением

Электронный аукцион по продаже долей квот на промысел крабов в Дальневосточном бассейне прошел 21 мая. Победитель определен по всем трем лотам.

В рамках торгов покупателям предлагались доля квоты вылова краба волосатого четырехугольного в Западно-Сахалинской подзоне (100%) со стартовой ценой свыше 10,6 млн рублей; краба-стригуна опилио в подзоне Приморье (12,239%) с начальной стоимостью более 98 млн рублей; стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне (18,478%) с начальной ценой более 12 млн рублей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, победителем по всем трем лотам стала компания «Дальневосточный краб» (ГК «Русский краб»). Итоговая цена по волосатому четырехугольному крабу составила более 409 млн рублей, по опилио — более 952 млн рублей, по бэрди — свыше 124 млн рублей.

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