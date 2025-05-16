Набор долей квот для продажи 21 и 22 мая пересмотрели

Росрыболовство отменило по ряду лотов аукцион, который предполагалось провести 21-22 мая для распределения долей квот в Дальневосточном бассейне. По пяти объектам продажи торги по-прежнему запланированы.

В конце апреля Росрыболовство объявило сбор заявок на электронные торги по закреплению долей квот в Дальневосточном бассейне. Всего на аукцион были выставлены 16 лотов.

Однако 15 мая федеральное агентство выпустило приказ об отмене процедуры по 11 позициям. Это доли квот добычи командорского кальмара, терпугов и морского окуня, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом по-прежнему запланированы на 21-22 мая торги по долям квот крабов-стригунов опилио и бэрди, краба волосатого четырехугольного и дальневосточных камбал. Процедура сбора заявок на участие завершилась.

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