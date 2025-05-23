Лососевая путина в прошлом году показала снижение по Северной Пафицике

Вылов лососей в северной части Тихого океана в 2024 г. составил 528 тыс. тонн. При этом Россия на первом месте среди стран региона, сообщили в Тихоокеанском филиале ВНИРО — специалисты института приняли участие в ежегодной сессии Комиссии по рыбам северной части Тихого океана.

О добыче тихоокеанских лососей рассказали в Тихоокеанском филиале ВНИРО по итогам 32-й ежегодной встречи НПАФК.В мероприятиях участвовали представители ТИНРО, Хабаровского филиалов и центрального института.

Ученые обсудили предложения, направленные на оптимизацию мер по сохранению промысловых запасов лососевых и их рациональному использованию в районе действия Конвенции НПАФК.

Комитет по науке и статистике рассмотрел данные стран — участниц комиссии по динамике вылова тихоокеанских лососей за последние годы, объемам выпуска молоди рыбоводными заводами и количестве маркированных особей.

Всего за прошлый год в северной Пацифике добыто 528 тыс. тонн. Наибольшая доля вылова пришлась на Россию — практически 48%. На втором месте — США (42%), на третьем — Япония (9%), сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Вылов Канады составил около 1%. Объем промысла лососевых Республикой Корея, как и в прошлые годы, сравнительно незначителен: в 2024 г. поймали 103 тонны.

По всем регионам северной части Тихого океана отмечается двукратное снижение вылова тихоокеанских лососей в 2024 г. относительно 2023 г. (1 096 тыс. тонн). Такая разница связана, прежде всего, с динамикой вылова горбуши в четные годы, указали в институте. Ученые отметили, что в последние годы во всей Северной Пацифике наблюдается увеличение амплитуды вылова горбуши между четными и нечетными годами.

Также представители сторон рассмотрели координацию действий стран — участниц НПАФК по выработке уникальной структуры отолитных меток; достижения в области межпопуляционной дифференциации смешанных скоплений лососевых в море и на подходах к нерестовым водоемам; научные исследования, проведенные странами-участницами в 2024 г.; планы научных исследований в 2025 г.

Напомним, что в состав Комиссии по рыбам северной части Тихого океана входят Россия, Канада, США, Япония и Республика Корея.

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